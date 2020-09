¿Qué se puede hacer en Lugo el jueves 1?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 30/09/2020 17:30 h

El cine se sitúa estos días en la primera línea del ocio lucense, con estrenos y encuentros cinematográficos.

Desde los Codex Cinema presentaron su programación para este fin de semana, y llega cargada de novedades. Esta tarde proyectarán Tommaso, Un diván en Tunisia y Las niñas. Además, a partir del jueves 1 también se podrá visionar Akelarre, la cinta de Pablo Agüero sobre los procesos contra las brujas durante la Inquisición. Esta película, cargada de rebeldía y reivindicación de la libertad femenina frente a la opresión, llega directamente desde el festival de Donostia. Por otro lado, este domingo celebrarán un encuentro especial con Paula Cons, directora de La isla de las mentiras, una película de intriga que cuenta la historia del naufragio de Santa Isabel en las costas de la Illa de Sálvora, en lo que se llamó el «Titanic gallego». Pero la oferta no termina ahí. Este lunes, día de San Froilán, abrirán sus puertas porque «nestas festas con tantas restricións, nada mellor que desfrutar dunha gran película coas medidas de seguridade e a distancia social adecuadas».

Esta oferta cinematográfica se suma a la de las salas comerciales Yelmo, en el centro comercial As Termas, y Cristal. En el primer caso, cuentan el jueves 1 en cartelera con Eso que tú me das, Greenland: El último refugio, Black Beach, Pinocho, After. En mil pedazos, Antebellum, Tenet, Los nuevos mutantes, Trasto y Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra. En los Cristal contarán el jueves 1 con Eso que tú me das, Greenland: El último refugio, Pinocho, La boda de Rosa, After. En mil pedazos, Tenet y Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra.

El cine también llega a Rábade el jueves por la tarde, con la proyección de la película documental Tódalas mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro. Será a las 19.00 horas en el centro sociocultural. La cinta, para público juvenil y adulto, aborda el silencio frente a las violencias machistas y reflexiona sobre la limitación de la libertad de las mujeres en los espacios públicos y privados. Contarán con la presencia de la directora.

Nueva campaña de premios con la ruleta del comercio

Jueves 1 • 11.00-14.30 horas • Praza do Ferrol (Lugo) •

La Federación de Comercio de Lugo inicia la campaña de la ruleta, con la que repartirá numerosos premios entre los clientes que presenten un tique de compra de los establecimientos asociados a LugoCentrum y Comerciogalicia na capital, y que realizaran una o varias compras entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre. Cada persona puede tirar hasta tres veces. En el acto estarán el presidente de la Federación, José María Seijas; el de LugoCentrum, José Luis Pérez, y el edil Mauricio Repetto.

Un seminario aborda las estrategias formativas en las prisiones

Jueves 1 • 17.00-19.00 horas • Videoconferencia en Microsoft Teams •

Llega el II Seminario «Educacións en prisión. Sinerxias de acción educativa», con la charla Recursos, proxectos e estratexias formativas nas prisións, que será impartida por la profesora María del Mar García Vita, de la Universidad de Almería. La iniciativa forma parte del Plan de Animación Sociocultural en Prisión del Centro Penitenciario de Monterroso, coordinado por Aliad Ultreia y el grupo de investigación SEPA-interea (USC).

Abre una exposición sobre el riesgo de las especies invasoras

Inauguración el jueves 1 a las 13.00 horas • Centro asociado de la UNED de Lugo (vestíbulo, tercera planta) • Abierta hasta el 23 de octubre, de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.00 a 21.00 horas • Por razones de protocolo de seguridad frente al covid-19, todos los asistentes tendrán que matricularse (gratuitamente, previo registro en línea) y no se permitirá la visita simultánea de más de cinco personas •

La sede lucense de la UNED inaugura hoy una exposición sobre el riesgo que supone la introducción de especies exóticas invasoras, Unha invasión silenciosa. A biodiversidade baixo ameaza.

A través de trece paneles informativos, en esta muestra se analiza el fenómeno de las especies invasoras, tanto animales como vegetales. En ella se tratará de indagar en las causas, así como de proponer soluciones frente a esta amenaza para la biodiversidad.

O Vello Cárcere

Por otro lado, en O Vello Cárcere de Lugo se retoman el jueves por la tarde las visitas guiadas al centro cultural, gratuitas, previa inscripción en el 982 297 195 o en vellocarcere@concellodelugo.org. Los jueves y viernes serán a las 18.30 horas, mientras que los sábados serán a las 11.15 (adaptadas al público familiar) y a las 18.30, y los domingos a las 18.30 horas.

Además de conocer la antigua cárcel, también se pueden visitar las exposiciones O Vello Cárcere da Guerra á Posguerra, Elas, Serie Amarilla de Xaime Quessada, A caída: cadernos de confinamento, de Alberto Pena Rey (visitas guiadas gratuitas los domingos a las 11.15 horas), y Mulleres no mundo, de Ana Rodríguez.

Etnografía en la montaña

Visitar el Conjunto Etnográfico de O Cebreiro es otra de las alternativas para estas fechas, en las que abre de martes a sábado entre las 11.00 y las 18.00 horas.

Se trata de un grupo de pallozas que ocupan una superficie aproximada de trescientos metros cuadrados. En ellas se recrea la vida en la montaña lucense, en pleno Camino Francés a Compostela.

Mesa redonda sobre el éxito del enoturismo

Jueves 1 • 19.00 horas • Auditorio de O Vello Cárcere • Lugo • Entrada gratuita hasta completar el aforo •

O Vello Cárcere será la sede el jueves por la tarde de la mesa redonda Enoturismo: casos de éxito. En la sesión se darán a conocer dos casos de éxito del enoturismo, de la mano de Ana Gadín, fundadora de Atrium Vitis Bodegas y Viñedos, y Enrique López, creador del viaje de enoturismo en el Camino de Santiago, El Cavino, y escritor del libro ¿Te cuento un vino?, galardonado por la Gourmand Cookbook Awards como mejor libro de vinos españoles del 2015.

El evento está organizado por EnVinissi, con el apoyo del Concello de Lugo, la Catedral, Banco Mediolanum y Asociación Provincial Cociñeiros de Lugo.