Diego As: «Intentamos desvincular el grafiti de la idea de vandalismo»

Diego As es un artista urbano lucense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

20/09/2020 20:14 h

Desde que era un crío, a Diego As le gustaba tener las pinturas en la mano y explorar con ellas su creatividad. A medida que avanzaba en la escuela veía que en clase lo que mejor se le daba «era pintar los libros», y que en materias como plástica era donde sacaba todo su potencial. Con estos antecedentes, no resulta extraño que enfocase su vida hacia la pintura, aunque en su caso no es sobre un caballete, sino sobre fachadas, paredes y otras superficies que le encarguen. «Soy un artista urbano que procede del grafiti», se define este lucense cosecha del 89.

Más de una obra en Lugo lleva su firma y su sello. Sin ir más lejos, la semana pasada dio vida a un inmenso mural cerca de Duquesa de Lugo en el que jugaba con la idea del regreso al colegio. Son esas grandes intervenciones las obras en las que más disfruta, donde logra exteriorizar su forma de entender el arte.

«A día de hoy todavía la palabra grafiti se asimila a vandalismo, a pintadas en las fachadas, pero nosotros intentamos desvincularla», razona. Con 13 años, en la calle se fijaba en las firmas y las ilustraciones que veía en las paredes. Él, a base de probar, consiguió hacer de la expresión artística su profesión.

«Hice un ciclo superior de grabado y comencé Diseño, pero veía que en el fondo no encajaba con lo que quería. El grafiti es casi siempre autodidacta, tienes que estudiar por tu cuenta, mirar lecturas para ‘bocetear,' empaparte de lo que hacen otros artistas y crear tu propio estilo», desgrana.

Desde el 2017 se dedica en exclusiva a poner color donde se lo reclaman, y en este tiempo ha hecho un poco de todo. Desde grandes murales «a imitar columnas de piedra en una casa rural. La gente te pide todo tipo de trabajos, desde ilustraciones de paisaje a los grandes murales, que es donde más se disfruta. Lo que más me gusta es el formato a gran escala».

Si puede elegir, Diego As se decanta por los proyectos en los que puede descorchar libremente su imaginación. «Lo que más me gusta son las caras cómicas con alguna mueca, esas imágenes que nada más verlas te provocan alegría. Es un estilo tirando a cómic, eso es lo más personal. Cuando tienes encargos de ese tipo es una suerte porque es cuando tú realmente puedes decidir. En muchas ocasiones te demandan realismo».

La creatividad es parte intrínseca de su trabajo, y a la hora de encontrar inspiración habla de concentración, pero también de dejarse llevar. «Hay que vivirlo, soltarse; cuanto más lo piensas, peor». Pero el arte del espray tiene un matiz añadido. «Vamos pegados a la actualidad, lo bonito del grafiti es que tiene esa vertiente reivindicativa. Dice algo, expresa algo y lo hace de forma directa», defiende.

Dar vida a un mural como el de Duquesa de Lugo, de gran formato, le llevó día y medio trabajando a destajo, pero cada obra es un mundo a la hora de ponerla en práctica. «Lo bueno es que la técnica del grafiti es rápida. En la última, por ejemplo, recurrí a una foto de mi primo Alejandro para crearla. Coincidió que además ese día estaba de cumpleaños, así que fue todo sobre la marcha» y el resultado no deja indiferente. Una forma colorista de expresión.