El espíritu del Arde Lucus vuelve el jueves 25 a la ciudad

El espíritu del Arde Lucus regresa el jueves por la tarde a la ciudad, aunque la festividad tuvo que ser cancelada por la pandemia del covid-19. Aun así, habrá numerosas actividades virtuales para celebrar esta cita tan importante para los lucenses, que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Festa de Interese Turístico Galego. Además, desde el Concello y desde numerosas asociaciones y colectivos animan a los ciudadanos a engalanar fachadas, balcones y locales y a salir a la calle caracterizados de castrexos o romanos, para «que non se apague o lume».

De este modo, el Senatus Lucus Augusti inaugura a las 18.00 horas los actos de este atípico Arde Lucus, con A fundación da cidade, que se emitirá desde las redes sociales del Concello y del Arde Lucus. A las 19.00 horas, Habelas Hailas llegará con O baile do solsticio; Pax Romana, a las 20.00, con Antiga normalidade; Tir Na Nog, a las 21.00, con Zythos castrexo; Vestales de Lucus Augusti, a las 22.00, con Acendido do lume sagrado; y Achádego Teatro, a las 22.45 horas, con Xustiza, a xusta. Como actividad presencial, en esta jornada solo habrá el encendido de la llama virtual del Arde Lucus en la Torre do Reloxo de la casa consistorial.

Por otro lado, el Museo Universitario A Domus do Mitreo se suma también a la celebración del Arde Lucus, aunque condicionado por la pandemia. De este modo, organizará visitas guiadas gratuitas al yacimiento mitraico desde el jueves 25 y hasta este sábado, día 27. El aforo de los recorridos didácticos, al que ya da acceso el pago de la entrada al yacimiento, está limitado a un máximo de 16 personas por pase. El público interesado debe formalizar su inscripción con antelación a través del correo electrónico mitreo.lugo@galipat.es.

Las seis visitas guiadas al Museo, promovidas sin coste añadido por la USC coincidiendo con las fechas del Arde Lucus, se desarrollarán en turnos de mañana y de tarde, a las 11.30 y a las 17.30 horas. La directora del museo, Dolores Dopico Caínzos, señaló que el objetivo de esta iniciativa es doble, ya que «ademais de procurar a promoción e posta en valor do singular xacemento musealizado no solar sobre o que se asenta a Casa do Saber, tamén se pretende favorecer o coñecemento e o goce deste patrimonio a toda a xente interesada».

En cuanto a las últimas entradas disponibles para asistir como público a la visita musicada a la Domus do Mitreo, programada para el jueves 25 a las 22.30 horas, se podrán recoger de forma gratuita esta mañana, de 11.00 a 13.00 horas, en las oficinas del área de Cultura de la Vicerreitoría.

Pero habrá más actividades al margen del Arde Lucus. La Masa Crítica Lucense vuelve a las calles de la ciudad para promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte efectivo, ecológico y saludable. Lo hace el jueves por la tarde, como cada último jueves de mes anterior al estado de alarma. La cita para participar en este «paseo amable» será a las 20.15 horas, delante del Concello. Se mantendrán las medidas de seguridad necesarias debido a la pandemia por el covid-19.

Fiestas de San Xoán

Por otro lado, en Sarria continúan con algunos actos festivos con motivo de las patronales del San Xoán, que tuvieron que suspenderse debido a la pandemia por el covid-19. En esta jornada habrá una sesión vermú en el barrio de A Estación, a las 12.45 horas, a cargo de Borja & Nerea; y otra sesión vermú, en el Malecón, a las 14.00 horas, a cargo de The Dixie Blinders. La Praza da Vila acogerá a las 20.00 horas la sesión de tarde, de la mano de Los Badulakes.

Además, habrá cine, con la recién estrenada película María Solinha, dirigida por Ignacio Vilar, y cuya banda sonora corre a cargo del artista sarriano Abraham Cupeiro, que empleó los sonidos de una caracola, un cárnix y una corna. La proyección tendrá lugar a las 21.30 horas en la Praza da Vila.

A mayores, llega también a Sarria el Circo Olimpia, que se quedará en la villa hasta el domingo, junto al Pabellón Municipal. Las funciones del jueves y el viernes serán a las 19.00 horas, mientras que las del fin de semana serán a las 18.00. El circo ofrece un espectáculo de acrobacias de altura, la mujer de los cabellos de acero, ciclistas y motocicletas acrobáticas, equilibristas sobre escalera libre, cómicos y muchas sorpresas más, según informan los artistas.

El aforo está adaptado a la normativa vigente y es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todo el público que asista a las funciones. Además, desinfectarán periódicamente las instalaciones y ofrecerán gel hidroalcohólico a la entrada, entre otras medidas de seguridad. Las entradas tienen un descuento del 53% al adquirirlas a través de Oferplan (oferplan.lavozdegalicia.es), por un precio de 7 euros.

También habrá espacio para la historia y la literatura en esta jornada. La Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares, que preside Carlos Vázquez, realizará el jueves por la tarde la presentación del libro ganador del XI Certame de Investigación Condado de Pallares. Se trata de Morte e resurrección de tres templos no Condado de Pallares, de la autoría de la arquitecta coruñesa Alberta Lorenzo Aspres. El acto tendrá lugar en la iglesia parroquial de Portomarín, a las 18.15 horas.

En la presentación estará la autora, así como representantes de las entidades colaboradoras con el certamen (Xunta, Deputación, concellos de Guntín, Taboada y Chantada, Caixa Rural Galega y GDR Comarca de Lugo».