O teatro de Proscenio volve en xullo

Lugo 04/06/2020 09:15 h

A Vicepresidencia da Deputación traballa na creación dun catálogo de espectáculos teatrais para ofrecer as súas actuacións escénicas a concellos e asociacións, co obxectivo de comezar a actividade a mediados de xullo. Así o confirmou a vicepresidenta, Maite Ferreiro, que mantivo un encontro telemático con representantes de compañías profesionais de teatro para contrastar a forma de retomar a programación escénica que a institución viña impulsando a través do programa Proscenio.

Ferreiro confirmou que a proposta foi «ben acollida» por parte das compañías que participaron no encontro: Palimoco Teatro, Trécola Teatro, Itaca Teatro, Mircromina Títeres, Lila Teatro, Titireterra e Pinconús Teatro. Cada compañía incluiría un espectáculo nesa bolsa de actuacións que logo se ofrecería aos concellos e asociacións para que elixisen a máis axeitada para a súa programación. A área de Cultura fárase cargo do importe íntegro das actuacións, valoradas en función dos cachés de cada compañía. Isto supón un cambio con respecto as últimas edicións nas que os concellos e asociacións tiñan que achegar como mínimo a metade do financiamento.