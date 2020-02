Experiencia para apuntalar la lista del PSOE de Lugo

0

La Voz de Galicia

28/02/2020

Las dos novedades de los primeros puestos de la lista del PSOE para el 5 de abril son la exedila de Lugo Rosana Rielo, que irá de número 3, y el profesor e ingeniero de la Escola Politécnica Manuel Marey, como número 5. En las elecciones del 2015 el PSOE obtuvo tres diputados por Lugo.

Rielo (Castro de Rei, 1979) -que fue edila en diferentes etapas con Orozco y Lara Méndez- lleva toda la vida militando en el PSOE, comenzando en las Xuventudes Socialistas. Reconoce que cuando no salió elegida concejala en las últimas locales no pensó en que iba a terminar su etapa política: «Deberon de ver que tiña o perfil adecuado para ir na lista, pero eu son unha militante de base que estou a disposición do partido para cando me necesite, porque o PSOE forma parte da miña vida».

Con la entrada en el número 3 de Rielo, además de potenciar el peso de la agrupación socialista de Lugo, se puso en valor no solo la fidelidad al partido sino su larga trayectoria y experiencia política. Ella señala que asume el reto con ilusión y califica las elecciones del 5 de abril «dunha oportunidade histórica se queremos facer realidade o cambio en Galicia, poñela no punto que se merece e saldar as débedas históricas coa cidade de Lugo».

Por su parte, Manuel Francisco Marey (Castroverde, 1973) es una apuesta personal de Gonzalo Caballero. Su nombre no iba en la lista que envió la ejecutiva provincial a la dirección de PSdeG, aunque lleva más de veinte años militando en el partido. «Propúxomo Gonzalo e decidín dar o paso porque creo que é unha persoa diferente na política galega e hai unha oportunidade real de cambio e, sobre todo, teño a conciencia de que coa miña experiencia profesional podo aportar algo para deter o problema que temos no rural galego».

Marey se define como «agricultor, gandeiro, persoa do rural por sentimento e profesor e investigador», por lo que señala que «se che ofrecen participar dun proxecto que pode cambiar o rural e axudar ao futuro dos nosos fillos, é imposible que dixera que non».

El teléfono de este profesor, propietario de montes en Castroverde, ayer no paraba de sonar. «Non estou habituado a isto, eu non veño á primeira liña política a falar mal de ninguén, ese debate non é para min, e estou para intentar apostar e ver que podemos facer para que a xente do rural poda vivir dun xeito digno». Preguntado sobre si será difícil que pueda salir elegido al ir de número 5 en la lista tiene claro su discurso: «Depende do que diga a xente. Se é necesario un cambio supoño que se votará nese sentido. Os partidos teñen que expoñer os seu modelos e logo os votantes que escollan o que cren mellor».