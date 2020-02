Olga Louzao se suma a la candidatura de Francisco Egea para dirigir Ciudadanos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

lugo / la voz 27/02/2020 19:26 h

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, formará parte de la plataforma con la que Francisco Egea concurrirá a las primarias de su partido frente a Inés Arrimadas. El miércoles por la noche trascendió que la lucense, que llegó a ser la portavoz autonómica de la formación, se incorporará a la candidatura de Egea, en la que reconoce al Ciudadanos que ella concibe.

«Ángeles Fernández e máis eu somos as representantes galegas que acompañamos a Paco Egea neste proceso de primarias e levamos xa varios meses traballando na plataforma Ciudadanos eres tú como unha alternativa ao modelo de partido que se presentaba por parte da xestora», explicó la concejala en Lugo.

«Nós seguimos defendendo que Ciudadanos ten que ser un partido autónomo, cunha mensaxe propia e coherente coas nosas orixes e principios. Por iso eu me afiliei a Ciudadanos e non a ningún outro partido que xa existira no espectro político, e por iso estou moi contenta de que Paco conte comigo neste camiño».

Louzao considera que esta es una muestra de coherencia con lo que tiene que ser la política de los próximos años. «Evitar este escenario de confrontación e polarización e que Ciudadanos sexa o partido que dea estabilidade, que permita falar do verdadeiramente importante para este país, que son as reformas necesarias que todos os cidadáns nos están pedindo». Este se trata de un «un modelo de partido distinto no que me sinto máis representada e no que creo», zanjó.