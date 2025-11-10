Muere un hombre mayor en Sober en el depósito de agua de una traída vecinal

Coches a la entrada del camino que lleva al manantial en el que apareció el cadáver CARLOS CORTÉS

Un hombre mayor fue encontrado muerto este lunes por la tarde en un depósito de agua en Sober. La Guardia Civil investiga si la víctima sufrió una caída accidental cuando inspeccionaba las instalaciones.

El depósito en el que cayó la víctima recoge el agua de una fuente de la que se nutre la traída del pueblo de Brosmos. Al parecer, el agua no está llegando bien a las casas y el hombre pudo haber ido a comprobar qué pasaba.

No está claro a qué hora ocurrió el accidente, pero el cuerpo fue encontrado a primera hora de la tarde por familiares suyos. El aviso llegó al 112 en torno a las tres de la tarde y a continuación fueron enviados al lugar la Guardia Civil, una ambulancia del 061 y los bomberos de Monforte.

A las seis y media de la tarde, el cuerpo ya había sido rescatado del agua por los bomberos, pero el forense continuaba revisando el lugar.