Bodas de plata de un ascenso histórico

monforte / la voz 03/03/2020 21:54 h

El próximo día 21 será una jornada llena de emociones para antiguos futbolistas del Sober. A las diez de la noche se reunirán en A Cantina dos Avós los jugadores, entrenadores y directivos que consiguieron el ascenso del equipo de Centeás a la Primera Regional. Celebrarán así las bodas de plata de un éxito que siempre será recordado como uno de los más importantes de la historia del Sober.

«Foi unha temporada espectacular, na que competimos de ti a ti co Polvorín, que foi o noso rival directo. Era unha liga moi corta, pero nós demos a talla, e o ascenso fixo que fósemos un dos poucos equipos da comarca na categoría», comenta el entrenador de aquel Sober, Nacho, que fue el artífice de ese éxito.

Los futbolistas que formaron aquella plantilla fueron: Emilio, Andrés, Julio Corral, Alberto Fachi, Rubén, Chus Buján, Torrado, Piru, Valverde, Miguel, Michi, Fran, Domingo, Salus, Gaby, Cuervi, Néstor, Antonio, Santi y Fernando.

El club lo presidía José Luis Corral «Pilín», uno de los mejores mandatarios que tuvo la entidad de Centeás. El tesorero era Arturo Corral, y como vocales estaban Adolfo y Luis Rodríguez. El vicepresidente era Jesús. «Eramos unha auténtica familia. Recordo que os venres íamos cenar todos, porque viñan as mulleres dos directivos con tortillas e empanadas, e teño que decir que a unión que había naquel vestiario foi clave para ascender», añade el técnico.

En Centeás se vivía el fútbol, con una afición total, que acompañaba al equipo a todos los desplazamientos. «Vivíase con moita paixón. Recordo a entrega dos directivos, que segaban o terreo de xogo, limpaban as bancadas e os vestiarios, vendían rifas e refrescos no bar, e cobraban socios. Era outra maneira de gozar co fútbol», señala Nacho.

El entrenador recuerda los partidos ante la SD Chantada. «Daquela estaba Cano como adestrador e tamén xogaba Roberto González, que entón era cadete. Son recordos que sempre estarán aí, e teño que dicir que foi un orgullo formar parte dun dos mellores momentos da historia do Sober», concluye Nacho.

La actual directiva del Sober también quiere contribuir a homenajear aquella quinta que logró el ascenso. De hecho, su idea es adelantar el partido de liga que disputarán ante el Lemos B al sábado. De esa manera, podrán organizar algún acto antes del encuentro.