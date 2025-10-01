La asistencia del regidor de Quiroga a la junta del PP agita el concello
MONFORTE / LA VOZ
QUIROGA · Exclusivo suscriptores
El independiente José Luis Rivera rechazó ofrecer explicaciones sobre su presencia en la reunión de los populares de Lugo02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La inesperada participación del alcalde de Quiroga, el independiente José Luis Rivera, en la reunión que este martes mantuvo en Lugo la junta directiva provincial del PP sacude el tablero político de este municipio a