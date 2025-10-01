La asistencia del regidor de Quiroga a la junta del PP agita el concello

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

Rivera, en el centro, entre los alcaldes populares de Pantón y Sober
Rivera, en el centro, entre los alcaldes populares de Pantón y Sober Óscar Cela

El independiente José Luis Rivera rechazó ofrecer explicaciones sobre su presencia en la reunión de los populares de Lugo

02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La inesperada participación del alcalde de Quiroga, el independiente José Luis Rivera, en la reunión que este martes mantuvo en Lugo la junta directiva provincial del PP sacude el tablero político de este municipio a

