Las obras del futuro hotel de Quiroga siguen en marcha bajo el estado de alarma sanitaria

03/05/2020 05:00 h

Las obras de construcción del futuro hotel Casa do Estanco, el primero de la comarca de Quiroga, siguen avanzando bajo el estado de alarma sanitaria. Tras la obligada interrupción de dos semanas, los trabajos se reanudaron y los responsables esperan que este mes pueda terminar la fase actual, que afecta al interior del edificio y la cubierta. Desde el grupo Socratea —a la que pertenece la empresa Tourgalia, que promueve este proyecto—, señalan que las obras no han sufrido por ahora muchos retrasos. «Ademais das dúas semanas nas que non se puido traballar, tivemos algún problema co subministro de certos materiais, que se retrasaron algúns días, pero de momento non houbo máis obstáculos que eses», explica el gerente de la empresa, Juan Luis Vázquez.

Las obras empezaron a principios de año y la primera fase se ha centrado en habilitar un nuevo espacio en el subsuelo del antiguo edificio de la calle Real de Quiroga —construido en la década de 1930— que será transformado en hotel. Las estructuras de la primera planta ya están terminadas y ahora se trabaja en la segunda. Posteriormente se reconstruirá la cubierta y después se pasará a trabajar en el acondicionamiento de los espacios interiores.

En principio estaba previsto tener acabadas para el 31 de octubre los trabajos que afectan a las estructuras del edificio y dedicar el último trimestre del año a los acabados interiores y la decoración. En la situación actual, los responsables del proyecto creen que probablemente será necesario revisar los plazos previstos inicialmente —el proyecto cuenta con una subvención del plan Leader— , pero suponen que en caso de que haya que retrasar la justificación de la obra se podrá obtener una prórrroga.

En principio estaba previsto tener el hotel abierto para la Semana Santa del 2021, algo que todavía no se sabe si se podrá llevar a cabo en esas fechas. «Pero nuna situación como a actual só o feito de poder continuar os traballos xa é un balón de osíxeno», comenta a este respecto Juan Luis Vázquez.