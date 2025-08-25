En libertad el conductor que huyó en el accidente en el que murió un policía local de Monforte

El funeral de Eusebio Cuesta se ofició este sábado en la iglesia de la parroquia de San Antonio, en Monforte ALBERTO LÓPEZ

El conductor cuya huida acabó en un accidente en el que murió un agente de la Policía Local de Monforte pasó el sábado por la tarde a disposición de la jueza del tribunal de instancia de Monforte, que le impuso como medida cautelar la retirada del permiso de conducir. La magistrada decretó además su puesta en libertad y el fiscal no solicitó su ingreso en prisión.

El automovilista, un guardia civil en situación de reserva, se acogió a su derecho a no declarar. Según fuentes judiciales, está siendo investigado por negativa a someterse a pruebas de impregnación alcohólica y desobediencia, sin perjuicio de que los delitos puedan variar a lo largo de la instrucción.

El suceso se produjo a raíz de un control de tráfico que se puso en marcha en el casco urbano de Monforte durante la madrugada del viernes al sábado. Los agentes de la Policía Local hicieron parar al conductor que después se daría a la fuga y le pidieron la documentación. Al percibir síntomas de que podría estar conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo requirieron para someterse a un test de alcoholemia, a lo que él se negó, abandonando el lugar en su automóvil. Los policías locales salieron en su persecución en un furgón sufrió una salida de vía y fue a chocar contra una construcción. En el accidente perdió la vida el agente Eusebio Cuesta Vázquez, de 32 años de edad, mientras que un compañero que iba con él resultó herido y fue ingresado en el Hospital Público de Monforte. El funeral de Eusebio Cuesta fue oficiado este domingo en la iglesia de la parroquia de San Antonio.