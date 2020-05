Un hombre de avanzada edad fue evacuado de su casa después de que el fuego prendiese en una sartén

0

La Voz de Galicia

29/05/2020 10:50 h

Un hombre de edad avanzada tuvo que ser traladado la pasada madrugada al hospital comarcal después de sufrir una caída en su casa de Monforte. Según informa el servicio de emergencias del 112, había dejado la comida al fuego y debido al percance no se podía levantar para apagar la cocina. El suceso de produjo en una casa de la calle de las Flores, en torno a las dos de la madrugada. Fue el personal de urgencias sanitarias del 061 el que alertó de lo sucedido al 112, que solicitó la intervención de la Policía Local, los bomberos y protección civil. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias de la Xunta, ardió una sartén que había quedado all fuego. El hombre, al parecer, no se vio afectado por la inhalación de humo.