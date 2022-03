Se golpeó contra el suelo

No hubo tiempo para más. La víctima cuenta que sin mediar palabra uno de los aludidos se levantó y fue a por él. Probablemente, le dio un puñetazo que le hizo caer al suelo y golpearse la cabeza contra el bordillo. El resultado fue una conmoción y una herida abierta en la frente. A él no le dio tiempo casi ni a enterarse de que le estaban pegando, pero por lo que le contaron después algunos testigos, en realidad lo agredieron los dos hombres que estaban sentados a su lado. «Dixéronme que primeiro foi un —asegura—, pero que o outro tamén me deu algún golpe». La víctima fue trasladada al momento por un testigo al centro de salud de Chantada, donde le pusieron siete puntos de sutura en la frente.

El herido no va a presentar denuncia contra sus agresores. Tras el incidente, la Guardia Civil fue a hablar con él, le tomó declaración y él les explicó lo que recordaba. También les dijo que no tenía interés por denunciar. Asegura que denunciaría si los que lo golpearon se hubiesen ensañado y le hubiesen seguido pegando después de verlo en el suelo, pero como por lo visto no fue así, prefiere dejar las cosas como están.