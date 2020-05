El antiguo convento de Chantada, cada vez más deteriorado

0

18/05/2020

La asociación cultural O Sorriso de Daniel enviará un aviso a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para alertar a este organismo sobre el estado de deterioro del edificio del antiguo monasterio de San Salvador de Asma, en Chantada, que se ha acentuado visiblemente en las últimas semanas. Además de los desperfectos que sufre desde hace años el inmueble, recientemente se pudo apreciar que se ha desplomado una parte del tejado. No se sabe en qué medida afectó a la techumbre el temporal de lluvia y viento que se registró en el sur lucense el pasado día 4, pero los vecinos señalan que el desplome se notó aproximadamente en esas fechas.

La entidad -según apunta su secretaria, Carme Varela- considera que Patrimonio debería tomar una iniciativa para frenar el deterioro del antiguo convento, teniendo en cuenta su singular valor histórico, aunque se encuentre actualmente en manos privadas. Por otro lado, la asociación recuerda que ya advirtió en varias ocasiones a la Xunta sobre el mal estado del edificio, situado junto a la iglesia de San Salvador. «O desinterese que hai polo antigo convento xa quedou de manifesto cando se abriu o procedemento para declarar esta igrexa como ben de interese cultural, porque o edificio quedou fóra desa declaración a pesar da estreita relación que ten con ela», dice Varela a este respecto. «O que é curioso é que na descrición da igrexa que figura no expediente aberto para facer esa declaración non se menciona a súa fachada sur, que se toca co edificio do convento, e nesa fachada hai precisameente un tímpano románico que é un dos principales valores do edificio», añade

A juicio de la asociación -según apunta por otra parte su secretaria-, la Consellería de Cultura tendría que intentar buscar con los propietarios del inmueble alguna solución que permita que se siga deteriorando. «Que sexa unha propiedade privada non significa que non teña un valor patrimonial moi elevado que debe ser conservado, porque a igrexa que está ao lado tamén é unha propiedade privada da diócese e a administración toma medidas para protexela», dice.

Por otro lado, la asociación Sorriso de Daniel sostiene que si las instituciones públicas no se interesan por el deterioron del antiguo convento chantadino deberían preocuparse por lo que pueda afectar a la iglesia contigua. «O edificio do convento non conta cunha figura legal de protección, pero a igrexa si que é un ben de interese cultural e o normal sería tomar algunha medida cando se ve que ao seu carón hai unha construción que cada vez está en peor estado», indica Carme Varela.