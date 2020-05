La tramitación de las ayudas del Plan Reactiva se pone en marcha

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis díaz

monforte / la voz 13/05/2020 18:46 h

Desde este jueves ya se pueden pedir las ayudas del plan Reactiva Monforte. De entrada, se movilizan 1,4 millones de euros del presupuesto municipal en subvenciones destinadas a paliar el impacto de la crisis sanitaria en la economía local. Un equipo de al menos cuatro funcionarios, coordinado por la concejala Gloria Prada, se encargará a partir de ahora de tramitar las solicitudes, que podrán presentarse presencialmente en el registro del ayuntamiento o por vía telemática a través de su página web. El plazo, de treinta días naturales en todos los casos, finalizará el próximo 12 de junio.

En esa última jornada de admisión de solicitudes, el horario límite diferirá según la fórmula que se emplee para presentarlas. Para las entregas presenciales, las oficinas municipales dejarán de recoger documentación a las dos de la tarde. El plazo permanecerá abierto hasta las doce de la noche del viernes 12 de junio si el registro es telemático.

«Os modelos de solicitude, as bases, nas que se recollen os requisitos necesarios para poder optar a tipo axudas e a documentación que é necesario presentar, están xa dispoñibles na web municipal», señala el Ayuntamiento en el que anuncia la apertura del plazo.

Los solicitantes que tengan previsto registrar personalmente la documentación deben tener en cuenta que, aunque la vuelta al trabajo presencial de los trabajadores municipales se autorizó el lunes, todavía se mantienen restricciones motivadas por la alarma sanitaria. La atención al público exige cita previa y para solicitarla existe un listado con los nueve teléfonos disponibles -correspondientes a diferentes áreas- que puede consultarse en la web del Ayuntamiento.

También por vía telemática

Además del teléfono de la centralita (982 402 501), hay un número asignado al departamento de promoción económica (982 884 775) en el que en principio podrán resolverse las cuestiones relativas al plan Reactiva Monforte. Al menos en el caso de la centralita, estos días son necesarios múltiples intentos para conseguir encontrar libre la línea telefónica. A través de su web, el Ayuntamiento indica que en el contexto actual «priorizarase a atención á cidadanía por medios telemáticos, correo electrónico ou telefonicamente».

Las bases del plan Reactiva Monforte fueron publicadas este miércoles en el BOP y el plazo de treinta días naturales para la presentación de las solicitudes comienza a contar al día siguiente de su inserción. Las condiciones de acceso a las ayudas, cuya cuantía oscila entre doscientos y mil euros, son las que ya avanzó el viernes el alcalde, José Tomé, al término de una reunión con representantes de los diferentes sectores empresariales.

Las bases podían consultarse ese mismo día en la web municipal y las gestorías locales recibieron desde entonces un verdadero aluvión de consultas de autónomos y trabajadores por cuenta ajena interesados en acogerse a las ayudas. El compromiso del alcalde es que se ampliará la cantidad presupuestada inicialmente si resulta insuficiente para cubrir todas las peticiones que cumplan los requisitos fijados.

La suspensión de los plazos administrativos no tendrá validez en este caso

La paralización de los plazos administrativos como consecuencia del decreto de alarma sanitaria no será de aplicación en el caso del plan Reactiva Monforte. Las solicitudes que se registren más allá del 12 de junio no podrán entrar por ello en el reparto de estas ayudas. Desde el Ayuntamiento insisten en que las peticiones deben formularse dentro de ese plazo, aunque no se disponga de alguno de los documentos cuya presentación contemplan las bases del plan.

«Se falta algo, xa se lle pedirá logo», recalca el alcalde, José Tomé. Según destaca, el plan «supón a maior axuda económica que se fixo nunca dende o Concello de Monforte».

Las ayudas directas que repartirá el Ayuntamiento se distribuyen en cinco líneas diferentes. Las de mayor cuantía son de mil euros y se destinan a las empresas que vieron interrumpida su actividad por el cierre decretado a raíz de la promulgación del estado de alarma.

Los otros supuestos

Para el resto de los casos, el importe es de doscientos euros. Pueden optar a estas subvenciones, entre otros supuestos, los autónomos que cesaron su actividad después del 15 de marzo por circunstancias relacionadas con la crisis sanitaria. También están al alcance de los trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales o despidos por esa causa, y de los contratados con carácter temporal que no pudieron renovar «debido a circunstancias relacionadas co covid-19».