Bronca para aprobar el Plan Único, que el PP calificó de «miserable»

lugo / la voz 02/04/2020 19:20 h

La unidad en la Diputación de Lugo se ha roto en plena crisis sanitaria. El pleno extraordinario para aprobar el Plan Único, que se celebró ayer de manera telemática, acabó siendo un debate bronco y lleno de acusaciones y descalificaciones entre los grupos del gobierno (PSOE y BNG) y el portavoz popular, Javier Castiñeira. El Plan Único, de 21,3 millones de euros, fue aprobado con los votos afirmativos del PSOE y BNG (12 votos, faltaba la diputada del Bloque Mónica Freire) y once abstenciones del PP (Elena Candia ya no es diputada y no se cubrió aún su plaza). En los cuatro años anteriores en los que se aprobó este plan, solo en el 2017 no hubo unanimidad, ya que PP y BNG se habían abstenido.

Antes de comenzar los debates, se guardó un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, y el presidente José Tomé agradeció el trabajo de los sanitarios y de las personas que trabajan estos días en beneficio del resto de la sociedad. El portavoz del PP, Castiñeira, tomó la palabra y ya marcó la distancia con el gobierno, al afirmar que el pleno llegaba tarde, acusando a Tomé de no querer hacerlo de forma telemática.

La portavoz del PSOE, Pilar García Porto, defendió el Plan Único, recordando que se basa en criterios objetivos de reparto, y que se modificaron las bases para que 10,6 millones se puedan destinar a la lucha contra el coronavirus si cada concello los necesita. Son las partidas que se destinaban a inversiones.

El portavoz del PP precisamente atacó al gobierno en este punto, ya que les acusó de no haber invertido ni un solo euro en la crisis sanitaria y a la vez usar el Plan Único para que sean los concellos los que saquen de sus inversiones el dinero para el coronavirus. «Todo este plan chega tarde, mal e arrastro, cheo de improvisación, e queren tapar a deficiente xestión e falta de compromiso cos concellos pequenos». El PP presentaba una enmienda para añadir 700.000 euros de los remanentes para hacer frente a la crisis sanitaria. «Poñan os cartos enriba da mesa e non inviten cos cartos dos concellos, e iso é insuficiente e miserable, non suplementan nin un só euro aos concellos». Castiñeira, además, sacó ejemplos de otras diputaciones que sí han invertido dinero contra el coronavirus de forma directa.

Este argumentario dio munición al PSOEy al BNG y al presidente Tomé para acusar al PP de falta de unidad y de mentir. El portavoz del Bloque, Efrén Castro, le recordó al PP que en la Diputación de Ourense no hay plan único «e os cartos se reparten de xeito clientelar e sen baremos obxectivos», además de afirmar que la Diputación de Lugo tiene que destinar 9 millones a las residencias de mayores «cando debería ser unha competencia da Xunta, que abandonou aos maiores desta provincia. Nós, con eses 9 millóns, poderiamos afrontar problemas dos concellos lucenses». Y sobre el dinero del Plan Único afirmó Efrén Castro que «ante a crise do coronavirus haberá que priorizar e ao mellor deixar algunhas inversións». Quiso ser conciliador y pidió al PP «que deixe as liortas para máis adiante, porque hoxe toca unidade, en vez de embarrar o debate».

Castiñeira insistió en que le quitan a los concellos inversiones a costa del coronavirus y que falta dinero directo para afrontar la crisis. «Non puxeron nin un só euro mentres Ourense e A Coruña si o fixeron. E ademais, ¿canto incrementou os orzamentos desde a proposta de antes do estado de alarma ata hoxe? Nada».

Antes de la votación, tomó la palabra José Tomé, para señalarle al portavoz del PP que «hoxe estivo desafortunado, porque nin era o día nin o momento, xa terá tempo de lucirse, e comezou forte, porque o de miserable xa o descualifica por si só».