La SD Chantada se acerca al objetivo con su triunfo ante el Burela

La Voz de Galicia Luis Conde

monforte / la voz 17/02/2020 20:07 h

La vigesimotercera jornada del grupo tercero de la Primera Autonómica fue propicia para la SD Chantada. Su trabajado triunfo (3-2) ante todo un Burela y la derrota del Santaballés sitúa a los futbolistas de Juan Rodríguez a tan solo un punto de la segunda plaza, que sigue ocupando el cuadro chairego.

El equipo de O Sangoñedo suma cuatro victorias consecutivas, unos números que le permiten estar más cerca del objetivo, que no es otro que el ascenso a la Preferente. «A clave hai que buscala na regularidade, e o factor que determina esta regularidade é a insistencia no traballo e a crenza que os meus futbolistas teñen na nosa idea», comenta el entrenador de la SD Chantada, Juan Rodríguez.

A pesar de este buen momento que atraviesa el equipo, el técnico no quiere euforias. «Aínda quedan once xornadas por disputar e non nos podemos distraer coas contas da leiteira. O ano pasado a estas altura eramos segundos e despois non ascendemos. Toca ir partido a partido», añade.

Este fin de semana toca aparcar la liga. La SD Chantada disputará una nueva eliminatoria de la copa Diputación, y lo hará en O Sangoñedo ante el Ribadeo. Lejos de estorbar, este partido le viene bien a los chantadinos. «Chega nun bo momento, porque así podo darlle oportunidade a aqueles xogadores que están traballando moi ben, pero non teñen continuidade», concluye el preparador de la SD Chantada, Juan Rodríguez.

El Escairón ganó el derbi

El Atlético Escairón se llevó el derbi comarcal ante el Chantada Atlético. Los discípulos de Javier Montoto se impusieron por 3-0 al cuadro de Fran García. Este resultado dispara al equipo de O Saviñao en el liderato. Ya aventaja en nueve puntos al Santaballés. El Chantada Atlético se queda decimotercero, con 22 puntos.

El Taboada no pudo pasar del empate (1-1) ante uno de los colistas de la categoría, el San Roque, un marcador que deja a la escuadra de A Medela en la décima plaza, con 26 puntos.