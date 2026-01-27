Albares discrepa de Rutte: un Ejército europeo reforzaría la seguridad de la OTAN
BRUSELAS / COLPISA
INTERNACIONAL · Exclusivo suscriptores
No comparte las palabras del neerlandés y defiende que la seguridad y la disuasión europeas estén en manos del bloque comunitario27 ene 2026 . Actualizado a las 19:09 h.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que una fuerza europea común «no es ningún sueño» y que contar con un ejército europeo fuerte «redundaría en la seguridad euroatlántica». Contesta así a las