Albares discrepa de Rutte: un Ejército europeo reforzaría la seguridad de la OTAN

Olatz Hernández BRUSELAS / COLPISA

Rutte y Albares, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.
Rutte y Albares, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN. Cuenta X de José Manuel Albares | EFE

No comparte las palabras del neerlandés y defiende que la seguridad y la disuasión europeas estén en manos del bloque comunitario

27 ene 2026 . Actualizado a las 19:09 h.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que una fuerza europea común «no es ningún sueño» y que contar con un ejército europeo fuerte «redundaría en la seguridad euroatlántica». Contesta así a las

