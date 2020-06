El MI5 ya había vigilado en el 2019 al detenido por las tres muertes de Reading

0

La Voz de Galicia Juan Francisco Alonso

Londres / E. La Voz 22/06/2020 05:00 h

El Reino Unido vivió un fin de semana sangriento. En solo unas horas, el país registró la muerte de cinco personas en dos episodios violentos ocurridos en Reading y Mánchester. Las primeras tres víctimas las dejó el que parece ser el tercer atentado terrorista que sufre el país en poco más de seis meses, mientras que las otras dos fallecieron en un presunto enfrentamiento entre pandillas callejeras.

El ataque terrorista ocurrió en el pueblo de Reading, a 64 kilómetros al oeste de Londres. El sábado, a las siete de la tarde (ocho de la tarde en España), un hombre, de 25 años de edad y que luego fue identificado como Khairi Saadallah, se presentó en el parque Forbury Gardens con un cuchillo y dispuesto a apuñalar a todo el que se cruzara en su camino.

«Acuchilló a tres personas en el cuello y debajo de los brazos. Y cuando acabó con ellos, comenzó a perseguirnos a mis amigos y a mí. Yo grité: ‘¡Corran!’ […] Al principio, pensé que era una riña», relató Lawrence Wort, de 20 años de edad, al diario The Independent. «Cuando se dio cuenta de que no nos alcanzaba, se giró y comenzó a buscar a otras personas y allí hirió a otra. Sin embargo, en ese momento la gente ya había comenzado a correr y él hizo lo mismo», añadió Wort.

Este suceso se saldó con tres fallecidos y dos personas heridas de gravedad.

La captura de Saadallah, a quien Scotland Yard señala como responsable del ataque, se produjo apenas unos minutos después del mismo y cerca del lugar de los hechos. «Cuando lo arrestaron, tenía sus manos llenas de sangre», dijo a la prensa un repartidor que presenció la detención.

El sospechoso, que nació en Libia y tiene la condición de refugiado, salió hace solo unas semanas de prisión, aunque por delitos no relacionados con terrorismo, por lo que no estaba bajo vigilancia policial. No obstante, el diario The Guardian señaló que padece problemas mentales.

Según la BBC, Saadallah ya había estado en el 2019 bajo vigilancia de los servicios de inteligencia del Reino Unido (MI5), que detectaron su intención de viajar a Siria para sumarse a los grupos de terrorismo islamista de la región. Pero la investigación concluyó que no era una amenaza real y se suspendió su seguimiento.

Durante la noche del sábado al domingo, la policía registró el piso de Saadallah y tras los hallazgos allí obtenidos, el jefe de los servicios de contraterrorismo, Neil Basu, informó este domingo que consideraban el hecho como un «ataque terrorista». Y pese a que admitió que todavía estaban «lejos de determinar las motivaciones del horroroso acto», aseguró que el mismo no estaba relacionado con las recientes protestas contra el racismo y también que creían que el detenido actuó solo.

En febrero, se registró otro hecho similar en el barrio de Streatham, al sur de Londres; que se saldó con varios heridos y la muerte del atacante a disparos de la policía. A finales de noviembre, durante el Black Friday, otro hombre que días antes había sido excarcelado, tras cumplir su condena por delitos de terrorismo, mató a cuchilladas a dos personas en el puente de Londres, antes de ser abatido por agentes de la ley.

Mánchester de luto

Solo unas horas después del ataque en Reading, tuvo lugar en Mánchester un tiroteo en una fiesta callejera. El intercambio de disparos provocó la muerte de dos hombres, según informó la BBC. Las autoridades creen que el suceso fue producto de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Días atrás, Mánchester ya fue noticia porque en una de las llamadas «fiestas de confinamiento», las cuales han congregado hasta 6.000 personas, un chico de 20 años de edad murió por una sobredosis de droga y una chica fue violada.