«El Celta de la segunda parte es el que quiero ver al inicio de Liga»

02/09/2020 22:28 h

El técnico del Celta, Óscar García Junyent, destacó tras el partido frente al Lugo que el equipo de la segunda parte es el que quiere ver en el inicio de Liga. «En la primera parte hemos tenido mucho la posesión sin crear peligro. El Lugo estaba bien posicionado, con cinco jugadores atrás y nos ha costado llegar a tres cuartos», introdujo su valoración. Tras el descanso, la cosa cambió: «En la segunda parte estuvimos muy bien, me ha gustado el equipo y hemos sido superiores», valoró.

De ese segundo acto saca Óscar conclusiones positivas. «En la primera parte estuvimos espesos, pero en la segunda muy bien, tanto con balón con sin él, que estamos trabajando mucho en ello», apuntó. Y a continuación se refirió ya a sus expectativas para el debut liguero del sábado día 12 frente al Eibar en Ipurua: «El de la segunda parte es el equipo que quiero ver al empezar la Liga», pidió.

Sobre Emre Mor, recordó que no deben «lanzar las campanas al vuelo», aunque aseguró que está contento con él. «Sabemos que tiene momentos eléctricos y queremos que sea regular todo el partido. Tenemos que ir con cuidado porque sabemos lo que ha pasado antes», señaló. Por ahora, sin embargo, no tiene «ninguna queja» de él. «Está mostrando buena actitud, si nadie me hubiera explicado lo de antes, lo vería como un chico normal que está entrenando bien, que tiene que seguir en esta línea y si lo hace nos puede ayudar».

Por último valoró positivamente no haber recibido gol y que el Lugo no hubiera tenido apenas ocasiones. «Prácticamente no nos han tirado. Las únicas medio ocasiones han sido por errores nuestros en el pase». Y se mostró «muy contento con el esfuerzo» durante todo el partido porque «todos los que han jugado lo han dado todo», dijo, aunque el equipo estuviera mejor con los protagonistas del segundo tiempo.