Mouriño: «No sé qué ha hecho mal Tebas»

Vigo 13/08/2020 13:54 h

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa donde ha abordado la actualidad del club. Pero además de referirse a cuestiones institucionales y deportivas de la entidad, también se le preguntó por la posibilidad de la Liga de 24 equipos que solicita el Deportivo, sobre lo ocurrido con el partido entre el conjunto coruñés y el Fuenlabrada y la figura de Javier Tebas.

Mouriño considera que no es quien para juzgar al presidente de La Liga, pero también comentó que no sabe en qué se ha equivocado en este asunto. «No voy a juzgarle, no he sido partidario de Tebas. Varias veces fuimos el único equipo que no le votó. Pero si me pregunto qué ha hecho mal, no encuentro respuesta», aunque dejando claro que es su postura en la distancia y «sin tener todos los elementos».

Tampoco considera que fuera un error que el Deportivo-Fuenlabrada no se disputara en jornada unificada. «Para mí no es una barbaridad. Hay una norma que dice que por causas de fuerza mayor se pueden cambiar las jornadas unificadas y estaréis de acuerdo en que era una causa de fuerza mayor», analizó. Y opina que, en todo caso, la decisión no fue exclusivamente suya: «No fue Tebas, se pusieron de acuerdo CSD -que es la máxima autoridad-, Federación y Liga. Perdonadme, pero eso no lo puedo cuestionar. Es la información que tenemos. Si no es real, pediré perdón».

Insistiendo en que no tiene elementos que le hagan pensar en un error de Tebas, agregó: «Tiene el respaldo de todos los clubes federados salvo uno o dos, algo haría bien. Pero yo siempre estuve 'no a favor' de Tebas, no me corresponde hablar de esto». Se refirió a lo estricto del protocolo -«lo sufrimos aquí, con partidos que nos hicieron tres test seguidos domingo, lunes y martes, no sé qué ha hecho mal»- y dejó claro que no pretende excusar a Tebas: «No lo disculpo, digo que no tengo elementos para juzgarlo».

El presidente reivindicó, asimismo, que se ha puesto del lado del conjunto coruñés en más de una ocasión: «Me la he jugado algunas veces defendiendo al Deportivo delante de nuestra afición, lo quiero en Primera». Pero insistiendo en que no se mete a juzgar casos: «Ellos han seguido una línea, se ha judicializado el problema y no tenemos nada que decir al respecto».