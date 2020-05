Los fotoperiodistas vigueses reclaman en A Madroa su derecho a informar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La VOz

Vigo 28/05/2020 14:25 h

El Colectivo de Fotoxornalistas de Galicia ha realizado esta mañana un acto reivindicativo en el exterior de las instalaciones deportivas de A Madroa. Los profesionales, con pancartas reclamando su derecho a informar, expresaron su malestar ante el hecho de que no se les permita al acceso a los entrenamientos ni a los partidos. Se sumaban así a una protesta a nivel nacional que ha tenido lugar en las ciudades deportivas de otros equipos de Primera y también de Segunda.

El objetivo era «reclamar o dereito á información» frente a la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes. Consideran que «a Liga de Fútbol Profesional intenta instaurar un pool cos seus propios servizos fotográficos amparándose no argigo 39.6 da orde SNA/399/2020 do 9 de maio publicada no BOE polo Ministerio de Sanidade en contradición á consideración dos medios de comunicación como actividade esencial». Manifiestan que se causa un prejuicio laboral y profesional a más de 4.000 fotoperiodistas en España.