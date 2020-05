Sergio Barcia: «Jugar en el Celta sería un sueño»

0

Vigo 21/05/2020 10:16 h

El canterano céltico Sergio Barcia, capitán del juvenil de la pasada campaña y a préstamo este curso en el Ourense CF, mantuvo ayer una charla a través de la cuenta de Instagram de su actual club. El vigués habló de cómo ha sido su trayectoria hasta ahora y respondió sobre su futuro, recordando que depende del Celta, con el que tiene contrato.

Barcia recordó que llegó al Celta procedente del Colegio Hogar cuando era alevín. Admitió que los inicios no fueron fáciles. «El primer año lo pasaba mal, estaba acostumbrado a un equipo de barrio, jugábamos en tierra y éramos cuatro chavales pasándolo bien», señala. Y añade: «El Celta era otro rollo, con once años ya tienes que entrenar y ganarte el puesto, porque si no, no juegas. Lo pasé mal, te dejan sin ir convocado a torneos contra Barcelona y Madrid, tus amigos van y tú no y es impactante», reveló.

Sin embargo, fue escalando peldaños con el equipo vigués hasta llegar a ser capitán del Juvenil de División de Honor 2018/2019, con el que disputó la semifinal de la Copa de Campeones en Balaídos. «Tuvimos la suerte de que se celebró aquí, te metes en semis, estás entre los cuatro mejores de España y te la juegas en tu campo, un estadio grande y espectacular donde ves a tus ídolos jugar», cuenta. Por eso fue «un sueño», y pese a perder, lo recuerda como «una experiencia bonita».

Su salida del Celta se fraguó tras tres semanas de pretemporada. «Ficharon a otro central y ahí me imaginé que me iban a decir que iba a salir cedido», relata. Así fue, le transmitieron que querían que saliera cedido para «coger minutos y experiencia porque creían que en el Celta no los iba a tener y así fue». Considera que elegir el Ourense CF fue una decisión completamente acertada. «Fue lo mejor que me pudo pasar. Evidentemente, fue bueno para mi progresión, solo haber marcado y el ascenso pueden mejorar esta temporada», señala. Porque subraya que ha jugado «prácticamente todo y a bastante buen nivel» y pese a que ha notado el salto de categoría: «Bastante, de juvenil a sénior es otro rollo».

Respecto al futuro, tiene presente que la decisión la tiene que tomar el Celta, ya que tiene contrato en vigor con el club vigués. «Primero está la fase de ascenso y luego se verá qué pasa en verano», apuntó. Respecto al sueño de ser profesional y jugar en el Celta en el futuro, respondió: «Es un sueño que tengo, evidenemente. Soy canterano desde los once años y claro que lo he pensado, pero no se sabe. Ojalá. Si no llega a pasar, pues tampoco pasa nada».

Comentó, asimismo, que sus referentes en el Celta son Mostovoi, que «en su tiempo era un espectáculo» y los canteranos Hugo Mallo y Iago Aspas. Del de Marín dijo que «es el eterno capitán», que ha entrenado con él y le «encanta su carácter».