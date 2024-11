María Castro: «Mi marido es de Torrent y su familia de Paiporta, lo han perdido todo»

La actriz María Castro, el pasado 5 de octubre, durante la representación de la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla con motivo del 550 aniversario en Segovia PABLO MARTIN | EFE

La actriz gallega María Castro lleva más de una semana conmocionada por lo ocurrido tras la dana en Valencia. Y no solo por esa mezcla de sentimientos que sufren otros tantos ciudadanos de perplejidad, pena, desolación, congoja y rabia contenida por lo ocurrido, que ha segado la vida de más de 200 personas y ha dejado sin nada a miles de ellas. Lo cierto es que a la actriz de Baiona, que triunfa actualmente como Doña Pía en la serie vespertina de La 1 La promesa, esta catástrofe le ha tocado muy de cerca. Su marido, José Manuel Villalba es valenciano, concretamente de Torrent, pero casi toda su familia allí reside en Paiporta, considerada una de las zonas cero.

En las últimas horas María Castro se mostraba conmocionada en la primera edición de los Premios InStyle En Serie, con los que la conocida revista ha querido reconocer la labor audiovisual de España tanto delante como detrás de las cámaras. Allí relataba los complicados momentos que está viviendo porque gran parte de la familia de su pareja es de Paiporta, considerada zona cero de la catástrofe. «Te sientes impotente, sin manos, toda nuestra familia es de allí, mi marido es de Torrent y la familia de mi marido es de Paiporta, lo han perdido todo. Son todos de allí, yo soy de la terreta por la parte que me toca. Estamos un poco desolados, en un estado de shock», reconocía visiblemente afectada.

«Cuando saltó todo nos quedamos sin comunicación con sus padres», explicaba. «Por lo que veíamos en noticias la zona de ellos no estaba siendo afectada, pero hasta que no hablas con ellos, fue al día siguiente, fue a través de su hermana que supimos que estaban a salvo, es terrible, es desolador», confesaba, revelando que como les ha dicho su cuñado «lo que ves en la tele que es horrible, no se parece nada a lo que viven allí. El silencio, el olor, todo... El desastre y la desolación de muchísima gente».

Por el momento, su marido no ha podido viajar a Valencia para ayudar a su familia «porque le han dicho que era contraproducente colapsar la carretera, le dicen que espere que esto es para mucho tiempo», aunque es algo que tiene en mente: «Cuando esta primera tanda de la gente ya no pueda más, vas con la segunda. Sobre todo hay que estar después».

En su caso, María Castro explicaba que «humildemente lo que puedo hacer es poner mis redes al servicio de la gente para hablar de necesidades, ofertas de marcas que trabajaban conmigo... hay gente que han perdido todo y todo lo que reciban, bienvenido sea».

«He abierto un cajetín de preguntas porque mucha gente me dice que no se olvidan de nosotros. Es maravilloso lo que hace el pueblo, pero hay un después y para mí mi después más inmediato es la Navidad, tengo tres hijas y no me gustaría verme en esta situación, esa ilusión de escribir una carta y no tengo nada, no tengo un salón donde dejar los regalos», aseguraba. Y afirmaba que va a poner en marcha una iniciativa solidaria para que ningún niño valenciano se quede sin un regalo estas Navidades.

«Quiero hacer una entrega de juguetes importante, he empezado hoy en el trabajo, voy a hacer algo así para que nadie se quede sin su ilusión. El drama es el drama, pero los niños... Yo tengo tres hijas y no puedo evitar pensar en ellos», decía muy emocionada, «seguimos grabando porque hay que seguir entreteniendo a los demás, la cabeza la tenemos allí. Y las cabezas empiezan a pasar factura también con este desastre».

María Castro fue de las primeras famosas que mostró su apoyo a los afectados hace más de una semana. «Valencia… no me entra en la cabeza todo esto… y al tiempo vuestras imágenes no me salen de ella. Qué barbaridad. Qué miedo. Qué desesperación… Nuestra/mi familia está bien… solo coches que no aparecen, algún primo durmiendo en un hotel… o padres e hijos separados o acogidos… pero todos con vida, y susto al tiempo. Gracias por interesaros. Jose y yo mandamos un abrazo enorme a todos los damnificados y a los que no han corrido tanta suerte. Y os deseamos, que todo lo que sea reparable, se reponga pronto. Estamos con vosotros. Nuestra terreta», escribía junto a un una fotografía de coches arrastrados por la riada.

María Castro, ocho embarazos y tres hijas, su lucha por ser familia numerosa

Con motivo del Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal la actriz María Castro decidía contar su historia, su lucha para ser madre de nuevo y convertirse en familia numerosa. La actriz, que triunfa en el papel de Doña Pía en la serie La promesa, en La 1, colgó un vídeo en las redes sociales que definió como «más personal pero también muy necesario para todos lo que estáis como estuvimos José y yo en la búsqueda de la familia numerosa», asegura.

«Esta es mi historia. Nuestra historia. Y lejos de querer ser sensacionalistas, @jose_manuel_villalba y yo nos daríamos por satisfechos, si esta información, que nosotros tanto habríamos agradecido hace cinco años, pueda ayudar a una sola persona», asegura en su post.

«Tenemos tres hijas maravillosas pero en el camino se quedaron otros cinco bebés maravillosos, de pocas semanas de gestación, pero mi cuerpo estuvo embarazado ocho veces..», relata. «Entre Maia y Olivia perdimos tres, en el 2019, y entre Olivia y Emma, otros dos», explica. «Todo el ánimo del mundo porque enfrentarse a las palabras «no hay latido es algo terrorífico y también a nivel informativo porque yo hubiera agradecido tener esta información que tuve al final al principio y así igual haberme evitado alguno de los abortos», revela.

«Todo lo que se instauraba en mi cuerpo de alguna forma se rechazaba, me decían que era fruto de la mala suerte, no dudo que esto a veces no pueda ocurrir, pero empezaron a analizar genéticamente en algún legrado y descubrieron que en uno de esos embarazos venía una niña genéticamente sana y compatible con la vida», relata.

«¿Qué estaba pasando en mi cuerpo? Pues que lo que creábamos José y yo instaurado en mi cuerpo lo rechazaba, entendía que era un elemento extraño que tenía que aniquilar, como si fuera una enfermedad pero en este caso la maravilla de la vida», añade. «Su corazón dejaba de latir, aun habiéndonos quedado embarazados siempre a la primera… vuelta a revivir el terrible “no hay latido"», explica.

«Este post precisamente, contando nuestra historia, va enfocado a hablaros de las figuras del inmunólogo y del hematólogo, que de la mano del ginecólogo a nosotros tanto nos han ayudado», afirma. «Si estás pasando por ello, lo primero, todo nuestro abrazo. Y lo segundo, ojalá en tu caso, también tenga solución con medicación y pautas, y puedas ver cumplido tu sueño», termina.

En este post la actriz María Castro cuenta su lucha por primero ser madre de nuevo y después, convertirse en familia numerosa. La gallega tuvo a su primera hija, Maia, en junio del año 2016. Cuatro años después (sufrió tres abortos en ese tiempo), nació Olivia. Y la pequeña Emma llegó al mundo este pasado mes de abril del 2024. Entre su segunda y su tercera hija, tuvo dos abortos más.

Hace tan solo unos días, con motivo del cumpleaños de Olivia, María Castro le dedicó un emotivo vídeo a su «hija arco iris», como se denomina a los bebés nacidos tras una pérdida gestacional (en su caso tres). «La que vino a cerrara algunas heridas, la que nos hizo volver a creer», escribía.