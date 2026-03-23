El PSdeG denuncia que Galicia es la comunidad del Estado donde peor se valora la atención primaria

O´Mega convocó una manifestación ayer por la tarde en Vigo en el marco de la huelga de atención primaria Xoán Carlos Gil

El PSdeG ha denunciado este lunes en el Parlamento gallego que Galicia es la comunidad autónoma donde peor se valora la atención primaria en todo el Estado, tal y como confirma, según explica, el Barómetro Sanitario del CIS, publicado el pasado viernes. La diputada socialista Elena Espinosa ha presentado unos datos que, a su entender, muestran que la sanidad pública gallega acumula ya todos los indicadores en rojo: listas de espera récord, profesionales en pie de guerra y un gobierno que mira para otro lado. «Non o di o PSdeG, o di o CIS», subrayó.

Tal y como ha explicado la portavoz socialista, la imagen más cruda de esa crisis es la del centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, donde casi 50 médicos de atención primaria estuvieron una semana encerrados durmiendo por turnos en un ambulatorio recién inaugurado. Según Espinosa, por la noche les retiraban los picaportes de las puertas y como el conselleiro Antonio Gómez Caamaño no los recibía, fabricaron un muñeco a su imagen y semejanza para «negociar» con él. El PSdeG recuerda que médicos de A Coruña y Santiago se desplazaron a Vigo para apoyarlos, y que el alcalde Abel Caballero los recibió y los calificó de «valentes».

Espinosa ha argumentado que los números del propio Sergas completan la radiografía. Tal y como ha explicado, el pasado 30 de diciembre del 2025, 378.749 personas esperaban por una prueba diagnóstica, una consulta o una cirugía. Son 18.299 más que solo seis meses antes. Casi uno de cada cuatro gallegos reconoce que en algún momento necesitó consulta y no la consiguió, según ha explicado la diputada, quien desglosó los tiempos de espera, que calificó como «os peores da última década».

Espinosa ha cuestionado los argumentos esgrimidos por el conselleiro Gómez Caamaño, que sostiene que el Sergas tuvo más actividad que nunca en el 2025. «Iso é precisamente o que o retrata, porque se fas máis e ao mesmo tempo as esperas crecen, o problema non é de demanda, é que non planificaches os recursos, non dimensionaches os planteis, non anticipaches nada; e cando o sistema non da abasto, a solución do PP non é reforzar o público: é derivar á privada», ha explicado la diputada del PSdeG.

Como alternativas, los socialistas han propuesto un plan de choque con recursos y plazos, una auditoría de derivaciones a la privada y una comparecencia monográfica del conselleiro en el Parlamento gallego. «Que máis ten que pasar? Cantos médicos máis teñen que durmir nun ambulatorio? Canta xente máis ten que esperar medio ano por unha ecografía de mama sen saber se ten algo grave? Case 400.000 persoas agardando non é catastrofismo. Son persoas con nome e apelidos», ha lamentado Elena Espinosa.