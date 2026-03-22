Así se vive el deporte en la cárcel de Teixeiro: crossfit y pesas ante el abismo de una condena
TEIXEIRO
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Decenas de presos del módulo 5 del penal se someten a un plan de reinserción basado en el ejercicio para fomentar la convivencia y adquirir hábitos sanos para el cuerpo y la mente22 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Centro Penitenciario Teixeiro, año 2004. Lo rememora Diego, entonces recién llegado a la prisión de A Coruña y hoy todavía recluso: «Era un infierno. Guerra, guerra y guerra. Los pasillos olían a orina, la mayoría