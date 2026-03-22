Así se vive el deporte en la cárcel de Teixeiro: crossfit y pesas ante el abismo de una condena

Dos reclusos trabajan en las bicicletas estáticas del módulo 5 de Teixeiro. VÍTOR MEJUTO

Centro Penitenciario Teixeiro, año 2004. Lo rememora Diego, entonces recién llegado a la prisión de A Coruña y hoy todavía recluso: «Era un infierno. Guerra, guerra y guerra. Los pasillos olían a orina, la mayoría