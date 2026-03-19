El silencio de una mujer para librar a su hijo de la pena por quemarla viva

Javier Romero Doniz
J. ROMERO VIGO / LA VOZ

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Un vehículo de la Guardia Civil, junto a una ambulancia, en una imagen de archivo.
Un vehículo de la Guardia Civil, junto a una ambulancia, en una imagen de archivo. ANA GARCÍA

Se acogió a su derecho a no declarar en el juzgado para provocar el archivo de la causa contra el varón, que aseguró oír voces indicándole que la matara

20 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Víspera de Reyes, enero del 2025, una noche para la ilusión en familia que en el camino de Martizas, Tameiga, Mos, se tornó en dolor y locura. A las 21.50 horas, recoge el procedimiento judicial,

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