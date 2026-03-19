El silencio de una mujer para librar a su hijo de la pena por quemarla viva

Un vehículo de la Guardia Civil, junto a una ambulancia, en una imagen de archivo. ANA GARCÍA

Víspera de Reyes, enero del 2025, una noche para la ilusión en familia que en el camino de Martizas, Tameiga, Mos, se tornó en dolor y locura. A las 21.50 horas, recoge el procedimiento judicial,