Rosa Crujeiras, primeira reitora de Galicia: «Temos que loitar para abrirlles portas ás mulleres que veñen detrás de nós»

Crujeiras, esta mañá na Facultade de Matemáticas, onde aínda terá que dar clase antes de ser proclamada reitora XOAN A. SOLER

A avoa Ramona gardaba todos os xornais nos que aparecía a súa neta. Falecida o verán pasado, por só uns meses, non puido ver a portada máis importante: Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978) convértese na