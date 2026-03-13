Rosa Crujeiras, primeira reitora de Galicia: «Temos que loitar para abrirlles portas ás mulleres que veñen detrás de nós»

Álvaro Sevilla Gómez
Álvaro Sevilla

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Crujeiras, esta mañá na Facultade de Matemáticas, onde aínda terá que dar clase antes de ser proclamada reitora XOAN A. SOLER

A gañadora das eleccións da Universidade de Santiago recoñece a responsabilidade que lle toca asumir como pioneira no cargo

13 mar 2026 . Actualizado a las 20:42 h.

A avoa Ramona gardaba todos os xornais nos que aparecía a súa neta. Falecida o verán pasado, por só uns meses, non puido ver a portada máis importante: Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978) convértese na

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