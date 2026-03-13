El PSdeG llevará a la Comisión Europea la ley gallega de medios públicos por «vulnerar o pluralismo e a liberdade informativa»

Lavandeira jr | EFE

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha anunciado esta mañana en el Parlamento gallego que el PSdeG llevará a Bruselas la situación de los medios públicos de Galicia para que analice si la nueva Lei de Servizos dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual garantiza realmente la independencia y el pluralismo informativo. Casares explicó que los socialistas impulsarán nuevas iniciativas en el Parlamento Europeo y trasladarán también esta cuestión a la Comisión Europea para que siga de cerca lo que sucede en la corporación pública gallega. El eurodiputado recordó que la libertad de prensa y el pluralismo informativo son uno de los mejores indicadores de la salud democrática y advirtió de que la normativa europea establece garantías claras para evitar el control político de los medios públicos.

«Non imos aceptar que se utilicen os medios públicos como ferramenta partidista como está facendo o PP, nin que Europa mire cara outro lado», insistió Casares, quien recordó que las instituciones comunitarias deben comprobar si en Galicia se están respetando los estándares europeos en materia de libertad de medios, «que xa sabemos que non», dijo.

Casares subrayó que el objetivo de estas iniciativas es garantizar que los medios públicos gallegos cumplan su papel de ofrecer información plural, independiente y al servicio de la ciudadanía. Antes de esta intervención, la portavoz socialista Silvia Longueira dibujó el panorama actual de la televisión y de la radio públicas gallegas.

La portavoz socialista puso también el foco en las movilizaciones del personal. Los llamados Vernes Negros llevan ya más de 400 semanas consecutivas, una protesta que nació para denunciar manipulación informativa y que continúa activa años después. Longueira recordó que los medios públicos existen para garantizar información plural, rigurosa y al servicio de la ciudadanía. E insisten en que, ante la falta de respuestas en el Parlamento gallego, han decidido dar un paso más y llevar este problema también al ámbito europeo.