O exemplar orixinal do mapa de Galicia de Fontán subastado en Madrid, vendido por 7.500 euros

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

Un exemplar da primeira edición do mapa de Galicia de Fontán, exposto no pazo de Tor, en Monforte, nunha imaxe de arquivo.
É o triplo do valor que fixara a casa de subastas para a peza. Aínda non trascendeu a identidade do comprador

11 mar 2026 . Actualizado a las 18:51 h.

O exemplar orixinal da célebre Carta geométrica de Galicia do matemático, político e xeógrafo Domingo Fontán que saíu a subasta este mércores en Madrid foi vendido ao mellor postor por 7.500 euros. É o triplo do prezo que

