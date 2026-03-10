Las AMPA de Ourense proponen implantar un dispositivo antiasfixia en comedores escolares

Miguel Cebrián Gómez
Miguel Cebrián OURENSE / LA VOZ

Monitoras y alumnos del CEIP Curros Enríquez, junto al dispositivo anti-atragantamientos Rescair.
Monitoras y alumnos del CEIP Curros Enríquez, junto al dispositivo anti-atragantamientos Rescair. MIGUEL VILLAR

La instauración del dispositivo Rescair para blindar a los centros ante posibles atragantamientos busca que alumnos
y monitores puedan respirar tranquilos

11 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Simplemente... Respira». En letras grises sobre fondo blanco, este sencillo mensaje destaca en la caja del dispositivo Rescair. Se trata de un aparato pequeño, blanco y cilíndrico, parecido a una bomba de mano para inflar

