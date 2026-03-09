El PSdeG pide a la Xunta que lidere políticas públicas para frenar la desacreditación del feminismo

Lavandeira jr | EFE

La responsable de Igualdade del grupo parlamentario socialista, Paloma Castro, ha demandado este lunes al Gobierno gallego que lidere políticas públicas para frenar «a desacreditación do feminismo». En una comparecencia en el Parlamento gallego, la diputada del PSdeG ha defendido una estrategia basada en la educación afectivo sexual, la formación a profesionales que atienden en diferentes ámbitos y la sensibilización de la sociedad. «Queremos que a Xunta lidere estas políticas», ha enfatizado, al tiempo que ha puesto el foco en la gente joven.

Además, Paloma Castro ha hecho balance de un 8M con movilizaciones en toda Galicia que, en su opinión, muestran que el feminismo sigue teniendo una presencia muy fuerte en la sociedad gallega. La diputada ha lamentado que los últimos años se ha visto como el machismo se transforma y aparecen nuevas fórmulas que cuestionan el feminismo, apuntando a las redes sociales, «onde circulan mensaxes que ridiculizan e desacreditan o feminismo». Una ofensiva, a su juicio, que no es casual y que para Castro está orquestada desde la ultraderecha, que intenta hacer retroceder sobre avances que parecían ya consolidados.

Posición antibelicista

Relacionado con estas demandas, Castro ha mencionado el «no a la guerra» proclamado también este domingo en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta línea, ha recordado que los socialistas han trasladado una declaración institucional para que Galicia exprese con claridad y marque su posición respecto a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. «Agardamos o consenso parlamentario», ha esperado Castro, quien recuerda que la guerra genera ataque a vidas humanas, ciudades destruidas, familias obligadas a huir e inestabilidad en la economía mundial.

Cuestionada sobre si espera que el BNG apoye una iniciativa en la que defienden el envío de una fragata a aguas de Chipre, Paloma Castro ha sostenido que el envío del buque no implica participar en la guerra, sino «labores de protección internacional». «Somos claros, dicimos non a un conflicto fóra das normas do dereito internacional, si a un mundo con regras e a un mundo en paz», ha aseverado.