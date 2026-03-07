Galicia firma un manifiesto con otras comunidades para reclamar una nueva ley de costas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, en una imagen de archivo.
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, pactó con sus homólogos de otras comunidades esta demanda

07 mar 2026 . Actualizado a las 18:19 h.

Varias comunidades autónomas del litoral español, como Galicia, la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Cantabria han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea «más actual, más real» y «más sensible a la realidad» de cada una de las regiones, así como que supere la actual «política de deslindes».

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, pactó con sus homólogos un manifiesto que exige una nueva ley para el litoral, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Además, crearán un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma «con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular». La propuesta pasa por una ley que reordene las competencias, limite la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general y avance hacia una gestión principalmente autonómica.