El BNG reclama al Gobierno conocer el estado de los 186 pisos de la Sareb en Lugo

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. BNG

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, registró una serie de preguntas en la Cámara con el objetivo de conocer el estado de los 186 pisos que la Sareb -Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria- mantiene en la provincia de Lugo y que, en sus palabras, siguen en una situación de «limbo legal» más de un año después del anuncio de utilizar viviendas del «banco malo» para incrementar el parque de vivienda pública.

A través de un comunicado, la formación nacionalista recuerda que el Consejo de Ministros acordó traspasar determinados activos de la Sareb a la antigua Sepes -reconvertida en Casa 47 Entidad Pública Empresarial de Suelo- y demanda conocer el estado del procedimiento y el plan del gobierno para el caso de Lugo. «O BNG reclama que as vivendas titularidade da Sareb transfíranse de forma gratuíta á Xunta para a súa incorporación a unha bolsa de vivenda pública».

Más en profundidad, el diputado sostiene que los inmuebles «xa foron adquiridos con fondos públicos» cuando se produjo el rescate de los activos de las entidades bancarias durante la crisis inmobiliaria y financiera después del 2009, por lo que cree que no tiene sentido «intentar recuperar os fondos doutras administracións cando non se lle esixiu ese pago aos bancos rescatados».

Contra la centralización

Para el BNG, «non é entendible que o Goberno pretenda centralizar a xestión das políticas de vivenda e administrar directamente» el alquiler social de los inmuebles cedidos. «Por moito que o executivo pretenda disfrazalo de coordinación e colaboración, dos trámites iniciados non se desprende a intención ou a materialización de mecanismos», criticó Rego.

De este modo, pide conocer cuántos inmuebles titularidad de la Sareb en Lugo serán transferidos a la Sepes y cuántos quedan en manos del «banco malo». Al mismo tiempo, el diputado criticó, que en su respuesta, el Gobierno haya afirmado que aún no sabe cuál será el futuro de los 20 pisos de la ciudad y de los cerca de 200 de toda la provincia.