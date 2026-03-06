La nueva presidenta de la sala del TSXG que decide sobre los parques eólicos de Galicia ofrece «objetividad e independencia»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

Azucena Recio, este viernes acompañada por el expresidente del TSXG José María Gómez y Díaz-Castroverde, que fue su padrino en la toma de posesión como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza defiende el rigor de la judicatura «ante las incertidumbres» de la nueva ley de eficiencia en la Justicia

07 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Confío en estar a la altura de la dignidad del cargo para el que he sido designada y de las exigencias que ello acarrea, atendido el papel que desempeña el poder judicial en el Estado

