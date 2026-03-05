El Gobierno garantizó que no daría más concesiones sin concurso en el litoral

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un paseo, en el litoral de Foz, en una imagen de archivo.
Un paseo, en el litoral de Foz, en una imagen de archivo. PEPA LOSADA

Admitió ante la UE su falta de mayoría para cambiar la ley de costas. Las comunidades del PP son más críticas, pero las reticencias también llegan desde Asturias y Cataluña, con Ejecutivo socialista

06 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno ha iniciado una reforma del reglamento de costas que ha soliviantado a las comunidades. Las del PP son las más críticas —la Xunta ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica de «asaltar» el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete