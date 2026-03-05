El Gobierno garantizó que no daría más concesiones sin concurso en el litoral
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Admitió ante la UE su falta de mayoría para cambiar la ley de costas. Las comunidades del PP son más críticas, pero las reticencias también llegan desde Asturias y Cataluña, con Ejecutivo socialista06 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno ha iniciado una reforma del reglamento de costas que ha soliviantado a las comunidades. Las del PP son las más críticas —la Xunta ha acusado al Ministerio de Transición Ecológica de «asaltar» el