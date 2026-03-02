Nuevas enfermeras especialistas en salud mental deberán incorporarse a los hospitales de Vigo, Lugo, Santiago y Pontevedra antes del 6 de abril

Vista general del Hospital Álvaro Cunqueiro. XOAN CARLOS GIL

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes el nombramiento como personal estatutario fijo y la adjudicación de destino definitivo de cinco aspirantes de la categoría de enfermero especialista en salud mental seleccionados en un proceso selectivo por el sistema de concurso convocado en julio del 2023.

Dos de las profesionales se incorporarán al Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; una lo hará en el de Vigo; otra en, el de Lugo; y la quinta, en el de Santiago.

Todas ellas cuentan con un plazo de un mes, a contar desde mañana, para incorporarse de manera efectiva y permanente al servicio activo en sus respectivos destinos.

Este es el tercer proceso de adjudicación de destino definitivo que se realiza en este proceso selectivo dirigido a impulsar la cobertura de puestos de difícil cobertura. Tras dos resoluciones de nombramientos previas, una en abril del 2025 y otra en septiembre del mismo año, habían resultado vacantes las cinco plazas ahora cubiertas.

El plazo de incorporación para las cinco nuevas profesionales en los destinos seleccionados terminará el 6 de abril, según confirma la Consellería de Sanidade.