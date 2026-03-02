Lara Méndez: «Rueda debería deixar o teatrillo en Bruxelas e liderar desde Galicia a apertura que supón para Galicia o acordo con Mercosur»

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Lara Méndez, ha comparecido este lunes en el Parlamento gallego para analizar la nueva etapa que se abre con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el mayor espacio comercial del mundo, un pacto que empieza a aplicarse desde hoy de forma provisional. Según ha explicado, este acuerdo supone la apertura efectiva de un mercado de más de 260 millones de consumidores para los productos gallegos, con un marco regulado, con cuotas limitadas, cláusulas de salvaguarda activables en caso de riesgo y exigencias sanitarias y fitosanitarias estrictas.

Para Lara Méndez, esta nueva etapa requiere algo más que declaraciones y precisa liderazgo. «Liderar desde Galicia a apertura de mercados que supón o acordo con Mercosur significa asumir a responsabilidade de acompañar os sectores produtivos, reforzar a promoción exterior da calidade dos nosos produtos, garantir o control das importacións e actuar con rapidez se hai risco para o noso rural», sostuvo la diputada socialista.

Méndez advirtió de que Galicia no puede quedar al margen mientras otros avanzan ni puede permitirse una posición ambigua ante una oportunidad económica de esta dimensión. Señaló que, frente a la oportunidad que representa este acuerdo, BNG y PP coinciden en un discurso basado en el miedo y en la alarma, un relato que, segundo dijo, no se sostiene en los hechos. La viceportavoz socialista recordó que el acuerdo no es una «barra libre»: no elimina controles, no suprime estándares y no deja desprotegido el rural gallego. Según explicó, existen cuotas limitadas y programadas, límites a las importaciones de productos sensibles y mecanismos de salvaguarda. Además, Méndez recordó que se mantienen las exigencias sanitarias y fitosanitarias para acceder al mercado europeo, así como sistemas de seguimiento y evaluación permanente. Para el PSdeG, la Unión Europea no renuncia ni a su soberanía normativa ni a sus estándares ambientales, laborales y de seguridad alimentaria.

Méndez puso también en valor a relación histórica, cultural y humana que Galicia mantiene con los países de Mercosur, recordando que no se trata de un comprado ajeno, sino de un espacio con el que existen vínculos consolidados desde hay generaciones. Y criticó que el Partido Popular mantenga posiciones distintas según el escenario político: «En Bruxelas o seu grupo apoia o acordo; aquí Rueda sementa dúbidas. Non se pode votar unha cousa alí e insinuar outra distinta aquí».

En este sentido, reclamó al presidente de la Xunta que deje «o teatrillo en Bruxelas» y asuma un papel activo desde Galicia, liderando la apertura de mercados, reforzando la promoción de la imagen de calidad de los productos gallegos e impulsando el consumo interno. La viceportavoz socialista recordó que los socialistas gallegos llevan tiempo trabajando en Bruselas apoyando las cláusulas de salvaguarda e introduciendo garantías para los sectores más sensibles, y que mismo el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estuvo hace meses defendiendo los intereses de Galicia. Sobre la presencia de PP y BNG en Bruselas para reunirse con el comisario de Agricultura, señaló que «o importante é estar desde o principio, influíndo nas decisións como o fixemos os e as socialistas galegos co noso eurodeputado Nicolás González Casares».