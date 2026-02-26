Bruselas avala la baliza V-16 y defiende la política de seguridad vial de Marlaska
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Comisión Europea destaca que el dispositivo luminoso busca reducir el número de fallecidos y descarta que la medida vulnere el derecho comunitario, aunque tendrá que razonarlo por escrito26 feb 2026 . Actualizado a las 19:18 h.
La Comisión Europea descarta que la obligatoriedad de la baliza V-16 conectada en España como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario. Reconoce que la regulación de esos sistemas no está reglada a