La inversión para reparar las carreteras en Galicia aún no volvió al nivel anterior a la crisis
Xunta, Gobierno y diputaciones gastan más de 200 millones en la conservación de la red viaria, una cifra similar a la del 201125 feb 2026 . Actualizado a las 19:38 h.
«Está así polo menos hai cinco anos, estas fochancas non son normais», comentaba a La Voz hace unos días José Antonio Juncal. Su casa linda con la N-550 en Oroso, y a diario, comprueba cómo