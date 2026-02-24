Auxiliares de enfermería y celadores podrán optar a los contratos de continuidad de tres años para hacer sustituciones

Los contratos de continuidad, inicialmente solo para médicos y enfermeros, se amplían a otras categorías profesionales XOAN A. SOLER

A principios del año 2019 el Sergas puso en marcha un contrato anual para médicos de familia y pediatras de atención primaria que realizaban sustituciones. En lugar de encadenar un vínculo tras otro, se habilitó un contrato anual para darles estabilidad laboral, aunque el especialista cubriese bajas o vacaciones. Este contrato se amplió poco después al personal de enfermería y en el 2022 se determinó que en lugar de ser anual tendría una duración inicial de tres años. El propio texto recoge la posibilidad de extenderlo a otras categorías profesionales, y los auxiliares de enfermería y los celadores serán los siguientes en contar con este tipo de vínculo profesional. Es decir, un auxiliar podrá contar con un contrato estable de tres años, lo que le permite planificar sus vacaciones, pero su cometido será el de encadenar sustituciones o acúmulo de tareas en distintos servicios.

El acuerdo, firmado en aquel momento por CESM-O´Mega, UGT, CSIF y Satse, evita tener que realizar contratos muy cortos, lo que da estabilidad al personal pese a realizar sustituciones. Desde la Consellería de Sanidade sostienen que esta medida posibilita, «ter a persoal contratado dispoñible para realizar a substitución de ausencias ou acumulación de tarefas alí onde o hospital o precise, evitando ter que facer chamamentos para o mesmo día e tendo así o profesional unha vinculación máis estable».

La mayoría están vinculados a dos o más servicios para ampliar el número de contratos de sustitución. A los tres años, si se considera que el trabajo que realiza el personal es estructural, debe crearse la plaza a través de una interinidad. Sindicatos como la CIG o CC.OO. no firmaron el acuerdo inicial ya que consideran que estas plazas estables deberían crearse antes y no esperar tres años, «hai que crear interinidade en praza vacante desde o primeiro día», explica Luz Fernández, de Comisiones. En el caso de los médicos de primaria, ahora mismo estos contratos de continuidad tienen menor repercusión porque el déficit de profesionales es elevado y la mayoría ya cuenta con vínculos estables. Respecto a auxiliares de enfermería y celadores, en primaria apenas tendrá repercusión, pero sí en atención hospitalaria.