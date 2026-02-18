El Parlamento gallego reclama al Gobierno más plazas judiciales

CESAR QUIAN

La Comisión Institucional del Parlamento gallego aprobó por unanimidad este miércoles una proposición no de ley en la que se reclama la creación de nuevas plazas judiciales en Galicia y más personal para los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial en la comunidad. La iniciativa fue presentada por el grupo del BNG y contó con los votos a favor tanto del PSdeG como del PPdeG. En ella se insta a la Xunta a impulsar o ejecutar, según sus competencias, las actuaciones necesarias para la creación de nuevas plazas judiciales, principalmente las incluidas en la propuesta de la Comisión Mixta de Xustiza de Galicia, principalmente en lo relativo al aumento de plazas en los tribunales de instancia de Vilagarcía, Ribeira, Carballo, Viveiro y Sarria.

La reclamación aprobada por los diputados del Parlamento de Galicia también exige que se incremente el cuadro de personal en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, de conformidad, como mínimo, con las nuevas plazas judiciales que se vayan a crear.

El Gobierno central anunció recientemente la creación de 19 plazas de jueces en Galicia a lo largo del año 2026 para reforzar los tribunales de instancia y las audiencias provinciales. Según fuentes del Ministerio de Justicia, con ese incremento se habilitarán en un solo año casi tantas plazas como en los últimos diez años, cuando se crearon 21 plazas de jueces en Galicia. Sin embargo, desde la Xunta estiman que esa cifra es insuficiente, al tiempo que critican la forma en la que se elaboró el real decreto, sin consultar a Galicia sobre las necesidades judiciales.

Por otra parte, la Comisión Institucional del Parlamento también dio luz verde este miércoles a una proposición no de ley presentada por el grupo Popular en la que se insta a la Xunta a que, a través de la Fegamp, impulse el alta, actualización y mantenimiento de los datos del Rexistro das Policías Locais de Galicia, con el fin de garantizar la coordinación eficaz de estos cuerpos. La iniciativa contó con los votos favorables del PPdeG y BNG, y con la abstención del PSdeG.