El PSdeG reprocha a la Xunta que no haya logrado un aumento real del parque de vivienda pública

El parlamentario socialista Aitor Bouza.

El parlamentario del PSdeG Aitor Bouza acusó hoy viernes a la Xunta de no haber logrado un incremento real del parque de vivienda pública. Bouza criticó que el Ejecutivo gallego «saque peito» por la creación de una empresa pública (Vipugal), cuando por el momento no se ha traducido en una ampliación del número de pisos de titularidad autonómica disponibles.

Bouza recordó que el PPdeG, tras recuperar la Xunta en el 2009, redujo el presupuesto de vivienda de 109 millones de euros a «tres millóns». También lamentó que no se hayan empezado a licitar obras de construcción de pisos hasta los últimos años, y se preguntó «porque se agora se pode licitar, por que non se podía no ano 2024, no 2023 ou no 2022?». Además, señaló que se deberían aplicar otras medidas para estimular el mercado, como la movilización de viviendas vacías.

El diputado socialista también exigió al Gobierno autonómico que explique por qué, según los últimos datos disponibles del 2025, la Xunta «só levaba executado o 15 % dos fondos do programa de acceso á vivenda e por que en 2024 deixou sen gastar o 70 %».

Además denunció las «incoherencias» del PP en materia de vivienda: «Quedo abraiado. No Concello de Santiago tivemos que ver como o deputado e portavoz municipal anunciaba como medida estrela un banco público de alugueiro, e iso despois de que no Parlamento votara en contra da proposta do PSdeG dun banco público de alugueiro», afirmó.