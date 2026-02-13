El BNG urge a Mar a tomar medidas ante la crisis «extraordinaria» del sector marisquero

Rosana Pérez

La portavoz de Mar del BNG en el Parlamento de Galicia, Rosana Pérez, reclamó hoy viernes a la Consellería do Mar que tome medidas inmediatas para abordar la «crise extraordinaria» que atraviesan los sectores de la pesca y el marisqueo, que se agravará previsiblemente a raíz de la sucesión de temporales que azota Galicia, por lo que instó al Gobierno gallego a no quedarse de brazos cruzados: «Xa sabemos que a Xunta non pode evitar que choiva, pero leva 15 anos sen tomar medidas de tipo estrutural que dean resposta á baixa produtividade das rías».

Pérez recordó que, tras los temporales del 2023, las ventas en lonja durante el 2024 cayeron un 18 % (24.000 toneladas) y la facturación, un 7,5 % (30 millones de euros). Solo el marisqueo a pie perdió 222 empleos en el 2024 y otros 128 en el 2025, señaló.

La parlamentaria recordó distintas medidas que el grupo del PPdeG ha rechazado en el Parlamento, como un protocolo de vaciado y limpieza de las presas que «axude a minimizar os efectos na salinidade da auga». A su juicio los populares votaron en contra para favorecer a las eléctricas.

También planteó la creación de un seguro colectivo, similar al agrario, que ayude a afrontar las pérdidas por los temporales o flexibilizar las normas de los fondos europeos para cubrir las paradas biológicas