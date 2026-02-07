Domingo López de Andrade, o arquitecto de Compostela
Autor de obras como a Torre do Reloxo da catedral de Santiago, coñecida como A Berenguela, ou da escaleira de Bonaval, levou a arquitectura do barroco galego aos máis altos niveis de excelencia e creatividade
TEXTO: MARÍA LÓPEZ DÍAZ / ILUSTRACIÓN: MIGUELANXO PRADO
Domingo de Andrade é por dereito propio un ilustre representante do barroco galego, un dos períodos máis sobresaíntes da nosa historia artística. A súa obra foi extensa e variada, destacando fundamentalmente os seus retablos e