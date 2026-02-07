La Voz de Galicia

Autor de obras como a Torre do Reloxo da catedral de Santiago, coñecida como A Berenguela, ou da escaleira de Bonaval,  levou a arquitectura do barroco galego aos máis altos niveis de excelencia e creatividade

TEXTO: MARÍA LÓPEZ DÍAZ  /  ILUSTRACIÓN: MIGUELANXO PRADO

Domingo de Andrade é por dereito propio un ilustre representante do barroco galego, un dos períodos máis sobresaíntes da nosa historia artística. A súa obra foi extensa e variada, destacando fundamentalmente os seus retablos e

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta