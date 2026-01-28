Marlaska tendrá que defender en el Congreso los beneficios de la baliza V-16

Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior. Gabriel Luengas | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá este jueves ante la comisión de Interior del Congreso para informar a los diputados sobre la implantación de la baliza de señalización de emergencia V-16 en España, que es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Grande-Marlaska también dará cuenta del proceso de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa, según el orden del día de la sesión al que tuvo acceso Europa Press. Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al ministro del Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalice el actual mes de enero. Así lo defendieron el martes los diputados del Partido Popular en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, en la que el PSOE confirmó su apoyo a la comparecencia de Marlaska.

Paralelamente, el grupo del PP en el Congreso pidió a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que «acrediten la eficacia, viabilidad e implementación» del uso de la señal V-16 «como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en las carreteras».

La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero del 2026 para señalizar la inmovilización de vehículos en carretera por averías y accidentes. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16 por cuestiones administrativas, aunque podrán ser utilizadas por los conductores que las habían comprado.