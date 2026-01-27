Concellos y diputaciones sufrieron en un solo año más de 4.000 ciberataques

José Manuel Pan
GALICIA · Exclusivo suscriptores

Los ciberestafadores intentan obtener datos privados de los ciudadanos.
El servicio de vigilancia digital de la Amtega detecta cada día intentos de fraude a las Administraciones locales

28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Concello de Sanxenxo ha sido uno de los últimos en sufrir las embestidas de las mafias del ciberdelito, pero es solo uno más de una larga lista de ayuntamientos atacados. Las Administraciones públicas se han convertido

