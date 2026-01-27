Concellos y diputaciones sufrieron en un solo año más de 4.000 ciberataques
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
El servicio de vigilancia digital de la Amtega detecta cada día intentos de fraude a las Administraciones locales28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Concello de Sanxenxo ha sido uno de los últimos en sufrir las embestidas de las mafias del ciberdelito, pero es solo uno más de una larga lista de ayuntamientos atacados. Las Administraciones públicas se han convertido