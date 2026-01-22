Pontón denuncia que la Xunta sigue sin poner lo que corresponde para financiar la dependencia a nivel municipal

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha posicionado esta mañana en contra del acuerdo alcanzado por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para aumentar los recursos en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Para la líder nacionalista, este pacto entre «o PP e o PSOE é un trágala para os concellos co que o Goberno galego seguirá sen poñer os recursos necesarios». En este sentido, Pontón ha demandado que se cumpla lo que marca la normativa, porque los nacionalistas no pueden defender «unha proposta coa que se segue infrafinanciando un servizo fundamental que neste momento está colapsado». El acuerdo alcanzado por los ayuntamientos y el Ejecutivo autonómico supone pasar de los 12 euros a la hora que reciben actualmente a 16 este año, 17 en el próximo y 18 euros en el 2028, justo al final de la legislatura.

El Bloque recuerda que el coste del servicio se sitúa ya ahora en los 24 euros a la hora, tal y como refleja el promedio de las últimas licitaciones. La propuesta de los nacionalistas pasa por que la Xunta incremente de manera inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025 la financiación, de forma que aporte 17 euros a la hora y se aumente progresivamente esa cantidad hasta alcanzar los 20 euros a la hora el próximo año.

Defensa del medio rural

Sobre el pacto de libre comercio alcanzado entre la UE y Mercosur, Pontón ha advertido que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «deixou tirados os gandeiros e gandeiras ante un acordo que é letal para o noso sector» y ha reclamado a la Xunta y al Gobierno central que rectifiquen y retiren el apoyo a un acuerdo que, dijo, supone un ataque a la línea de flotación del medio rural gallego. Pontón ve en la decisión de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que fue apoyada por el BNG) una oportunidad de negociación y de presión para que se pueda tumbar de un modo definitivo.

En su comparecencia de esta mañana en el Parlamento, la portavoz del Bloque también se ha referido al trágico accidente ferroviario de Andalucía. Pontón ha pedido al PSOE que «non copie o manual do PP en Angrois e facilite un mellor trato ás vítimas de Aldamuz» y ha apelado a la prudencia ante la investigación en curso por las causas del accidente. No obstante, la líder nacionalista ha abogado por invertir siempre los recursos necesarios en materia de seguridad ferroviaria.