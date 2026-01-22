El Gobierno retrasa la incorporación de los funcionarios que obtuvieron la plaza en las oposiciones que investiga la Fiscalía

JORGE NOYA

Candidatos realizando los exámenes de unas oposiciones, en una imagen de archivo. CARLOS CORTÉS

La Policía Judicial y el ministerio público han iniciado las pesquisas después de que se detectasen «indicios de irregularidad» en el proceso selectivo

23 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las presuntas irregularidades que los aspirantes a administrativo de la Seguridad Social detectaron en las oposiciones a las que se presentaron en septiembre ya están en manos de la Justicia. La Fiscalía de A Coruña

