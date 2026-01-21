Lucía Solla Sobral: «Hay muchos casos de maltrato dentro del coche»
La autora de «Comerás flores», el libro más vendido estos días en España, insiste en «poner el foco en los maltratadores y en el respaldo social que reciben»21 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El fenómeno literario de la temporada en España se llama Lucía Solla Sobral (Marín, 1989). Su debut Comerás flores se publicó en septiembre con Libros del Asteroide. Y ya ha vendido más de 25.000 ejemplares,